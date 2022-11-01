The Neighborhood
Folge 2: Der Wahltag
21 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12
Dave kandidiert für einen Platz im Stadtrat und muss gegen Isaiah Evans antreten. Am Abend findet eine Debatte zwischen den beiden Kontrahenten statt, von der Dave aber erst kurz vorher erfährt. Gemeinsam mit Calvin entwickelt er spontan eine Strategie für die geplante Diskussion. Doch Isaiah kämpft mit unlauteren Mitteln und klaut seinem Mitbewerber kurzerhand die eindrucksvollen Wahlslogans. Daves Familie und Freunde sind empört.
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The Neighborhood
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: CBS International Television & © Season 3: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2021 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty
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