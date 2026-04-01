The Neighborhood
Folge 3: Die Paar-Therapie
21 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Gemma und Dave erzählen den Butlers, dass sie eine Paartherapie besuchen - allerdings nicht, weil sie Eheprobleme haben, sondern um einer möglichen Krise vorzubeugen. Das animiert Tina, mit Calvin ebenfalls zu einer Sitzung gehen. Als die Therapeutin dem Paar rät, für einen Monat jeglichen intimen Kontakt zu unterlassen, kriselt es zwischen den Butlers. Und auch bei den Johnsons läuft es nicht mehr rund.
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The Neighborhood
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. & © Season 3: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2021 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty
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