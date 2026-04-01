The Neighborhood
Folge 4: Der Hahnenkampf
21 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Calvins und Daves Nachbarschaft hat einen Neuzugang zu verzeichnen: Wyatt. Der junge Mann zieht allerdings nicht allein nebenan ein, sondern mit seinem Haustier. Dass es sich bei Beaker um einen Hahn handelt, erfahren die Nachbarn spätestens, als er mitten in der Nacht lauthals beginnt, zu krähen. An Schlaf ist nicht mehr zu denken - und so steht für Dave und Calvin fest: Der Hahn muss weg!
Weitere Folgen in Staffel 3
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The Neighborhood
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4: CBS International Television & © Season 3: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2021 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty
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