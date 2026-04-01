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The Neighborhood

Der Hahnenkampf

ProSiebenStaffel 3Folge 4vom 25.04.2026
Der Hahnenkampf

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The Neighborhood

Folge 4: Der Hahnenkampf

21 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Calvins und Daves Nachbarschaft hat einen Neuzugang zu verzeichnen: Wyatt. Der junge Mann zieht allerdings nicht allein nebenan ein, sondern mit seinem Haustier. Dass es sich bei Beaker um einen Hahn handelt, erfahren die Nachbarn spätestens, als er mitten in der Nacht lauthals beginnt, zu krähen. An Schlaf ist nicht mehr zu denken - und so steht für Dave und Calvin fest: Der Hahn muss weg!

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