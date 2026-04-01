The Neighborhood
Folge 5: Die beste Autoreise
21 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12
Calvin und Dave unternehmen einen Roadtrip zu einer Automesse. Sie fahren mit Calvins heißem Ofen, den er liebevoll Angelique nennt. Tina ist eifersüchtig, weil ihr Mann dem Auto mehr Aufmerksamkeit schenkt als ihr und überdies auch noch die Hausarbeit vernachlässigt. Wütend beschließt sie, Calvins Aufgaben selbst zu erledigen, doch dabei passiert ihr ein kleiner Unfall - und die Männer stehen ebenfalls vor einem unangenehmen Problem.
Weitere Folgen in Staffel 3
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The Neighborhood
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4: CBS International Television & © Season 3: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2021 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty
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