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The Neighborhood

Autos und Cupcakes

ProSiebenStaffel 4Folge 8vom 16.05.2026
Autos und Cupcakes

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The Neighborhood

Folge 8: Autos und Cupcakes

21 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12

Tina hat inzwischen zwei Jobs: ihr Cupcake-Business und die Bürotätigkeit in Calvins Autowerkstatt. Sie hat allerdings Schwierigkeiten, die beiden Beschäftigungen unter einen Hut zu bringen: Sie vertauscht Bestellungen und meldet sich falsch am Telefon. Ihr Ehemann und Boss hat keine andere Wahl, als Tina zu feuern. Indes stellt Malcolm fest, dass er und seine Freundin Ariel keine Gemeinsamkeiten haben.

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