The Neighborhood
Folge 8: Autos und Cupcakes
21 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Tina hat inzwischen zwei Jobs: ihr Cupcake-Business und die Bürotätigkeit in Calvins Autowerkstatt. Sie hat allerdings Schwierigkeiten, die beiden Beschäftigungen unter einen Hut zu bringen: Sie vertauscht Bestellungen und meldet sich falsch am Telefon. Ihr Ehemann und Boss hat keine andere Wahl, als Tina zu feuern. Indes stellt Malcolm fest, dass er und seine Freundin Ariel keine Gemeinsamkeiten haben.
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The Neighborhood
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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