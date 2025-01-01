The Originals
Folge 22: Asche zu Asche
41 Min.Ab 16
Dahlia und Klaus bündeln ihre Macht. Dadurch gelingt es ihnen, Hayley und Jackson in ihre Werwolfkörper zu bannen. In Menschengestalt können sie sich nur einmal im Monat frei bewegen. Unterdessen misslingt Davina der Versuch, Kol wieder von den Toten zurückzuholen. Seine letzte Hoffnung ist Rebekah: wenn sie sich von Freya wieder in eine Hexe verwandeln lässt, könnte sie Kol aus dem dunklen Reich befreien.
Alle Staffeln im Überblick
The Originals
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie, Science Fiction
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen