The Orville
Folge 6: Zweimal im Leben
68 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Die Orville erhält den Befehl, ein Gerät, welches Zeitreisen ermöglicht, in Sicherheit zu bringen. Dabei wird das Schiff von den Kayloniern angegriffen, welche die Technologie gegen ihre Feinde nutzen wollen. Zum Schutz von allen soll Gordon das Gerät vernichten. Dabei läuft etwas schief und er wird ins Jahr 2015 befördert. Die Crew versucht, ihn zurückzuholen, allerdings gelingt es ihnen nicht so einfach.
Genre:Tragikomödie, Science Fiction
Produktion:US, 2017
Copyrights:© 20th Century Fox International Television