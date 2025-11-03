Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 3Folge 4vom 03.11.2025
63 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Der Oppositionsführerin Teleya gelingt es, Korin, den obersten Kanzler der Krill, zu stürzen. Sie lässt ihn und die Unionsdelegation der Orville ins Gefängnis sperren. Ed Mercer bekommt jedoch die Möglichkeit, mit Teleya zu verhandeln. Da die beiden einst ein Verhältnis hatten, versucht er sie zu überzeugen, weder seiner Crew noch Korin etwas anzutun - vergeblich. Schließlich erfährt Ed von einem lebensverändernden Geheimnis, welches Teleya jahrelang für sich bewahrt hat.

ProSieben MAXX
