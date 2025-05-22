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The Outlaws

Episode 3

ProSieben FUNStaffel 3Folge 3vom 22.05.2025
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The Outlaws

Folge 3: Episode 3

59 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12

"Der Dean" zieht aus dem Gefängnis heraus die Strippen und macht nicht nur Jagd auf die kleinkriminellen Freunde, die ihn hinter Gitter gebracht haben - er sorgt auch dafür, dass die zuständige Polizistin unter Korruptionsverdacht gerät. Rani bittet Ben und die anderen indes um Unterstützung und verspricht, sich anschließend den Behörden zu stellen. Gabby äußert Greg gegenüber derweil einen ganz besonderen Wunsch, der ihr Verhältnis zueinander für immer verändern würde.

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