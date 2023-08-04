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In einem Haus am See

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 04.08.2023
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Folge 1: In einem Haus am See

51 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 12

Die Architektin Alejandra führt ein beschauliches Leben. Gemeinsam mit ihrem Traummann Oscar wünscht sie sich eine Familie und auch beruflich läuft es rund. Als sie eines Tages ein Anruf der Polizei erreicht, ändert sich ihr Leben jedoch schlagartig: Alejandra erfährt, dass ihr Mann offenbar Suizid begangen und ein Doppelleben geführt hat.

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