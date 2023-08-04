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The Pier

Folge 5

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 5vom 04.08.2023
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The Pier

Folge 5: Folge 5

45 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 12

Alejandra bekommt Einsicht in das Testament, welches Oscar hinterlassen hat. In dem Dokument sichert er seiner Tochter Sol seine gesamten Ersparnisse zu. Auch ein geheimnisvoller Brief liegt dem Testament bei ... Derweil verschafft sich ein Einbrecher Zugang zu Verónicas Wohnhaus.

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