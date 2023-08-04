The Pier
Folge 5: Folge 5
45 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 12
Alejandra bekommt Einsicht in das Testament, welches Oscar hinterlassen hat. In dem Dokument sichert er seiner Tochter Sol seine gesamten Ersparnisse zu. Auch ein geheimnisvoller Brief liegt dem Testament bei ... Derweil verschafft sich ein Einbrecher Zugang zu Verónicas Wohnhaus.
Alle Staffeln im Überblick
The Pier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Thriller
Produktion:ES, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Beta Film GmbH