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The Pier

Folge 6

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6vom 04.08.2023
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The Pier

Folge 6: Folge 6

46 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 12

Alejandra versinkt in einer seelischen Krise. Sie vermutet stark, dass sich Oscar das Leben genommen hat und weiß nicht, wie sie das verarbeiten soll. Ihre Stimmungslage ändert sich erst, als sie den Polizisten Conrado kennenlernt. Er glaubt nicht an einen Suizid ihres Ehemannes und nimmt sie mit auf seine Ermittlungen.

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