The Pier
Folge 1: Der Schlüssel
52 Min.Folge vom 04.08.2023Ab 12
Verónica ist zutiefst erschüttert, als sie erfährt, dass Alejandra Oscars Ehefrau ist. Trotzdem beschließen die beiden Frauen, gemeinsam nach dem Grund ihrer plötzlich verstorbenen Liebe zu suchen. In Taracuello, einem von Oscar vielbesuchten Ort, beginnen sie mit ihrer Spurensuche.
Alle Staffeln im Überblick
The Pier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Thriller
Produktion:ES, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Beta Film GmbH