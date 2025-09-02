Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Power

Power Player - Das geheime Spiel um die Macht

Power Player - Das geheime Spiel um die Macht

The Power

Folge 1: Power Player - Das geheime Spiel um die Macht

35 Min.Ab 12

Wer hat die Macht? Jede Woche übernimmt einer der Spieler als Power Player das Kommando. Der Clou: Die Mitspieler wissen nicht, wer die Macht hat. Und der Power Player setzt alles daran, unerkannt zu bleiben. Denn am Ende der Woche nominiert er einen Mitspieler, der die Show verlassen muss. Für den Nominierten gibt es nur eine einzige Chance auf Rettung: Enttarnt er die wahre Identität des Power Players, dreht er den Spieß um - und schickt stattdessen den Power Player nach Hause.

