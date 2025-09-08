Fressen oder gefressen werden? Überleben im Reality-HaifischbeckenJetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 11: Fressen oder gefressen werden? Überleben im Reality-Haifischbecken
30 Min.Ab 12
Der Power Player hat eine Entscheidung getroffen und eine Zielperson nominiert. Diesem Spieler bleiben nur noch wenige Stunden, mithilfe von Hinweisen und dem Konfrontations-Call Kader zu enttarnen. Doch kann er seinen unterstützenden Mitspielern trauen?
The Power
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
