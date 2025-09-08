Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 15
Folge 15: Bauklötze lassen die Promis aggressiv werden!

31 Min.Ab 12

Im nächsten Game für den Hinweis müssen die Promis mit mündlicher Anleitung von Lukas eine Figur mit Bauklötzen bauen. Ob das gelingt? Ein Team räumt hier besonders ab und kann den Hinweis für sich erspielen! Doch der Power Player legt falsche Fährten!

