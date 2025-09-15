Freundschaft bricht, Verrat in SichtJetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 21: Freundschaft bricht, Verrat in Sicht
33 Min.Ab 12
Der Wahnsinn geht los: Dilara wird von den Power Playern bestraft und muss auf unbestimmte Zeit stehen. Währenddessen wird Julia als Power Player von immer mehr Spielern verdächtigt und zwischen Cosimo und Isi kracht es gewaltig. Werden aus Freunden jetzt Feinde?
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
