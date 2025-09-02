Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Power

Ein Blitzer, eine Nonne und Tennisspielerinnen: Was kann das bedeuten?

JoynStaffel 1Folge 4
Ein Blitzer, eine Nonne und Tennisspielerinnen: Was kann das bedeuten?

Ein Blitzer, eine Nonne und Tennisspielerinnen: Was kann das bedeuten?Jetzt kostenlos streamen

The Power

Folge 4: Ein Blitzer, eine Nonne und Tennisspielerinnen: Was kann das bedeuten?

31 Min.Ab 12

Kommen die Kandidat:innen Aaron auf die Schliche? Dumme Fragen stellen kann er. Matthias und Dilara haben den ersten Hinweis auf den Power Player gewonnen, doch können sie auch etwas damit anfangen? Vanessa gerät in Verdacht und wird von Isi geblitzt. In der nächsten Challange wird es musikalisch. Kader kann nicht Denken und Handel gleichzeitig, soviel zu Multitasking.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

The Power
Joyn
The Power

The Power

Alle 1 Staffeln und Folgen