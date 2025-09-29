The Power
Folge 47: Der letzte Power Player
34 Min.Ab 12
Es sind nur noch sechs Spieler:innen übrig, die nun gegeneinander antreten müssen. Wer kann sich die Imunität sichern? Wer wird Zielperson und welches Spiel treibt der Power Player? Gespielt wird "Wissen ist Macht", und wer ist besonders gut darin? Aaron...
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn