The Power
Folge 7: Neuer Power Player, neues Misstrauen unter Freunden
33 Min.Ab 12
Aaron konnte als erster Power Player alle hinters Licht führen und Leon als ersten Spieler nach Hause schicken. Doch davon nicht genug: Noch am selben Abend wird der nächste Power Player bestimmt.
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn