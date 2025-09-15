Zum Inhalt springenBarrierefrei
Freundschaft bricht, Verrat in Sicht

Folge 21: Freundschaft bricht, Verrat in Sicht

33 Min.Ab 12

Der Wahnsinn geht los: Dilara wird von den Power Playern bestraft und muss auf unbestimmte Zeit stehen. Währenddessen wird Julia als Power Player von immer mehr Spielern verdächtigt und zwischen Cosimo und Isi kracht es gewaltig. Werden aus Freunden jetzt Feinde?

