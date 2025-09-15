Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neue Hinweise, neue Rätsel und eine Bestrafung der anderen Art

Folge 26: Neue Hinweise, neue Rätsel und eine Bestrafung der anderen Art

33 Min.Ab 12

Hat Dilara eine höhere Tolreanz für Dummheit oder verträgt sie sich einfach besser mit Cosimo? Niemand erträgt mehr seine Präsenz und er fühlt sich von den anderen ungerecht behandelt. Langsam fangen die Gemüter an hochzukochen. Team Rot konnte das Spiel für sich gewinnen und bekommen den Hinweis auf den Power Player. Der Hinweis wirft neue Fragen auf: Was haben Kristen Stewart und ein blaues Auge mit dem Spieler zutun? Matthias, der Fuchs, hat es durchschaut?

