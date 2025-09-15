Cosimo gegen alle: Zoff und Tränen vor der EntscheidungJetzt kostenlos streamen
The Power
Folge 29: Cosimo gegen alle: Zoff und Tränen vor der Entscheidung
Ab 12
Nach dem Konfrontations-Call ist sich Cosimo sicher: Er hat Matthias als den Power Player entlarvt. Das bringt diesen mächtig auf die Palme: Er versucht, die Zielperson noch umzustimmen. Laut eigener Aussage sind Matthias und Isi gute Bekannte von ihm, doch Cosimos Bromance neigt sich dem Ende entgegen. Halten seine Nerven das aus? Oder bringt er alle gegen sich auf? Er hat nur noch einen Abend, um die wahre Zielperson zu finden - sonst muss Cosimo gehen.
Genre:Reality, Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
