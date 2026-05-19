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The Rookie

Freier Fall

ATVStaffel 1Folge 20vom 19.05.2026
Freier Fall

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The Rookie

Folge 20: Freier Fall

42 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 16

Die Rookies stehen vor einer wichtigen Prüfung, die über ihre Zukunft bei der Polizei entscheidet. Doch während sie sich auf den Test vorbereiten, werden Nolan und Bishop zu einem Einsatz gerufen, der alles andere in den Schatten stellt. Am Tatort entdecken sie Spuren, die auf einen bevorstehenden Terroranschlag in Los Angeles hindeuten.

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