The Rookie
Folge 20: Freier Fall
42 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 16
Die Rookies stehen vor einer wichtigen Prüfung, die über ihre Zukunft bei der Polizei entscheidet. Doch während sie sich auf den Test vorbereiten, werden Nolan und Bishop zu einem Einsatz gerufen, der alles andere in den Schatten stellt. Am Tatort entdecken sie Spuren, die auf einen bevorstehenden Terroranschlag in Los Angeles hindeuten.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen