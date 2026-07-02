The Rookie
Folge 10: Licht und Schatten
42 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Der erste Tag als P2 beginnt für Lucy Chen und Jackson West mit einer herben Enttäuschung. Doch die Bewährungsprobe lässt nicht lange auf sich warten: Nach einer tödlichen Geiselnahme in einer Bank findet Nolan heraus, dass die Familie des Täters entführt wurde. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem Chen und West beweisen müssen, dass sie das Leben der kleinen Tochter in ihren Händen halten können.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen