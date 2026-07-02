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The Rookie

Licht und Schatten

ATVStaffel 3Folge 10vom 02.07.2026
Licht und Schatten

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The Rookie

Folge 10: Licht und Schatten

42 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12

Der erste Tag als P2 beginnt für Lucy Chen und Jackson West mit einer herben Enttäuschung. Doch die Bewährungsprobe lässt nicht lange auf sich warten: Nach einer tödlichen Geiselnahme in einer Bank findet Nolan heraus, dass die Familie des Täters entführt wurde. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem Chen und West beweisen müssen, dass sie das Leben der kleinen Tochter in ihren Händen halten können.

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