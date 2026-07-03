The Rookie
Folge 11: Überleben
42 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
John Nolans Professorin Ryan gerät ins Visier einer gefährlichen White-Supremacist-Gruppe. Als die Situation eskaliert, findet sich Nolan mitten in einem brutalen Feuergefecht wieder, bei dem er alles riskiert, um sie zu retten. Derweil bekommt Tim Bradford mit der kampferprobten Ex-Soldatin Katie Barnes eine neue Rekrutin, deren militärischer Hintergrund im Polizeialltag zur unerwarteten Herausforderung wird.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen