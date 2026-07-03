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The Rookie

Überleben

ATVStaffel 3Folge 11vom 03.07.2026
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The Rookie

Folge 11: Überleben

42 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12

John Nolans Professorin Ryan gerät ins Visier einer gefährlichen White-Supremacist-Gruppe. Als die Situation eskaliert, findet sich Nolan mitten in einem brutalen Feuergefecht wieder, bei dem er alles riskiert, um sie zu retten. Derweil bekommt Tim Bradford mit der kampferprobten Ex-Soldatin Katie Barnes eine neue Rekrutin, deren militärischer Hintergrund im Polizeialltag zur unerwarteten Herausforderung wird.

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