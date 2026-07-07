The Rookie
Folge 13: Stresstest
42 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
Ein brutaler Bandenkrieg erschüttert die Grundfesten von L.A., als Drogenbaronin La Fiera einen blutigen Rachefeldzug startet. Detective Lopez gerät zwischen die Fronten und muss einen Weg finden, das Blutvergießen zu stoppen. Gleichzeitig stellt sich Officer Lucy Chen der härtesten Prüfung ihrer Karriere: Um als verdeckte Ermittlerin zu bestehen, muss sie in einem unbarmherzigen Test an ihre absoluten Grenzen gehen - und darüber hinaus.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen