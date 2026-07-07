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The Rookie

Stresstest

ATVStaffel 3Folge 13vom 07.07.2026
Stresstest

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The Rookie

Folge 13: Stresstest

42 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12

Ein brutaler Bandenkrieg erschüttert die Grundfesten von L.A., als Drogenbaronin La Fiera einen blutigen Rachefeldzug startet. Detective Lopez gerät zwischen die Fronten und muss einen Weg finden, das Blutvergießen zu stoppen. Gleichzeitig stellt sich Officer Lucy Chen der härtesten Prüfung ihrer Karriere: Um als verdeckte Ermittlerin zu bestehen, muss sie in einem unbarmherzigen Test an ihre absoluten Grenzen gehen - und darüber hinaus.

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