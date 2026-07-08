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The Rookie

Grenzen

ATVStaffel 3Folge 14vom 08.07.2026
Grenzen

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The Rookie

Folge 14: Grenzen

42 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Für Officer Lucy Chen wird es ernst: Bei ihrer ersten Solo-Undercover-Mission gerät sie ohne Backup in einen brutalen Raubüberfall und direkt ins Visier der unberechenbaren Drogenbaronin "La Fiera". Währenddessen versucht das Team verzweifelt, die geplatzte Hochzeit von Detective Lopez zu retten. Doch die Feier nimmt eine dramatische Wendung, als die Braut kurz vor dem Altar spurlos verschwindet und der schönste Tag ihres Lebens in einem Albtraum zu enden droht.

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