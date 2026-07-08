The Rookie
Folge 14: Grenzen
42 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Für Officer Lucy Chen wird es ernst: Bei ihrer ersten Solo-Undercover-Mission gerät sie ohne Backup in einen brutalen Raubüberfall und direkt ins Visier der unberechenbaren Drogenbaronin "La Fiera". Währenddessen versucht das Team verzweifelt, die geplatzte Hochzeit von Detective Lopez zu retten. Doch die Feier nimmt eine dramatische Wendung, als die Braut kurz vor dem Altar spurlos verschwindet und der schönste Tag ihres Lebens in einem Albtraum zu enden droht.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen