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The Rookie

Eine Frage des Gewissens

ATVStaffel 3Folge 2vom 22.06.2026
Eine Frage des Gewissens

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The Rookie

Folge 2: Eine Frage des Gewissens

42 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

Angela Lopez' erster Fall als Detective entpuppt sich als Albtraum, als sie in einem Krematorium eine verkohlte Leiche entdeckt. Die Spur führt tief in die Abgründe der organisierten Kriminalität. Währenddessen muss sich Jackson West mit einem neuen Ausbilder arrangieren, dessen fragwürdige Methoden und tiefsitzende Vorurteile den jungen Polizisten an seine moralischen Grenzen bringen.

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