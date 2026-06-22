Eine Frage des GewissensJetzt kostenlos streamen
The Rookie
Folge 2: Eine Frage des Gewissens
42 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Angela Lopez' erster Fall als Detective entpuppt sich als Albtraum, als sie in einem Krematorium eine verkohlte Leiche entdeckt. Die Spur führt tief in die Abgründe der organisierten Kriminalität. Währenddessen muss sich Jackson West mit einem neuen Ausbilder arrangieren, dessen fragwürdige Methoden und tiefsitzende Vorurteile den jungen Polizisten an seine moralischen Grenzen bringen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen