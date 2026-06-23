The Rookie
Folge 3: Familienbande
42 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Jackson West gerät in einen schweren Gewissenskonflikt mit seinem neuen Ausbilder Doug Stanton, der offen seine rassistische und brutale Seite zeigt. Parallel dazu deckt Angela Lopez bei einer Mordermittlung ein geplantes Attentat auf die Drogenbaronin "La Fiera" auf, was zu einer tödlichen Konfrontation auf einem College-Campus führt.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen