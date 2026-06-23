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The Rookie

Familienbande

ATVStaffel 3Folge 3vom 23.06.2026
Familienbande

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The Rookie

Folge 3: Familienbande

42 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Jackson West gerät in einen schweren Gewissenskonflikt mit seinem neuen Ausbilder Doug Stanton, der offen seine rassistische und brutale Seite zeigt. Parallel dazu deckt Angela Lopez bei einer Mordermittlung ein geplantes Attentat auf die Drogenbaronin "La Fiera" auf, was zu einer tödlichen Konfrontation auf einem College-Campus führt.

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