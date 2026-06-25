The Rookie
Folge 5: Risiko
42 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Der Konflikt zwischen Jackson West und seinem rassistischen Ausbilder Doug Stanton eskaliert, als Stanton den jungen Rookie in einen Hinterhalt lockt. Zur gleichen Zeit wird John Nolan auf dem Polizeirevier von einem verzweifelten Mann als Geisel genommen, der mit einer Bombe droht und damit das gesamte Revier in Gefahr bringt.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen