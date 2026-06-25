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The Rookie

Risiko

ATVStaffel 3Folge 5vom 25.06.2026
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The Rookie

Folge 5: Risiko

42 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Der Konflikt zwischen Jackson West und seinem rassistischen Ausbilder Doug Stanton eskaliert, als Stanton den jungen Rookie in einen Hinterhalt lockt. Zur gleichen Zeit wird John Nolan auf dem Polizeirevier von einem verzweifelten Mann als Geisel genommen, der mit einer Bombe droht und damit das gesamte Revier in Gefahr bringt.

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