The Rookie
Folge 6: Feuertaufe
42 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Ein bizarrer Entführungsfall zwingt Detective Angela Lopez, mit dem unberechenbaren Schwerverbrecher Oscar Hutchinson zusammenzuarbeiten, den sie dafür aus dem Gefängnis holen muss. Gleichzeitig wird John Nolan von seiner Ethik-Professorin mit einer moralisch heiklen Frage zum Thema Racial Profiling konfrontiert, von deren Antwort seine berufliche Zukunft abhängt.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen