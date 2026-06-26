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The Rookie

Feuertaufe

ATVStaffel 3Folge 6vom 26.06.2026
Feuertaufe

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The Rookie

Folge 6: Feuertaufe

42 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

Ein bizarrer Entführungsfall zwingt Detective Angela Lopez, mit dem unberechenbaren Schwerverbrecher Oscar Hutchinson zusammenzuarbeiten, den sie dafür aus dem Gefängnis holen muss. Gleichzeitig wird John Nolan von seiner Ethik-Professorin mit einer moralisch heiklen Frage zum Thema Racial Profiling konfrontiert, von deren Antwort seine berufliche Zukunft abhängt.

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