The Rookie
Folge 7: Ein gefallener Stern
42 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Als der gefeierte Kinderstar und jetzige Sektenführer Corey Harris spurlos verschwindet, deutet alles auf ein Gewaltverbrechen hin. Die Ermittlungen enthüllen ein bizarres Geflecht aus Manipulation und Verbrechen, das tief in die Welt der Reichen und Schönen reicht. Bald wird klar, dass der charismatische Prophet eine finstere Verbindung zu einem inhaftierten Serienmörder pflegte ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen