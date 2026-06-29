Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Rookie

Ein gefallener Stern

ATVStaffel 3Folge 7vom 29.06.2026
Ein gefallener Stern

Ein gefallener SternJetzt kostenlos streamen

The Rookie

Folge 7: Ein gefallener Stern

42 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Als der gefeierte Kinderstar und jetzige Sektenführer Corey Harris spurlos verschwindet, deutet alles auf ein Gewaltverbrechen hin. Die Ermittlungen enthüllen ein bizarres Geflecht aus Manipulation und Verbrechen, das tief in die Welt der Reichen und Schönen reicht. Bald wird klar, dass der charismatische Prophet eine finstere Verbindung zu einem inhaftierten Serienmörder pflegte ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Rookie
ATV
The Rookie

The Rookie

Alle 2 Staffeln und Folgen