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The Rookie

Endspurt

ATVStaffel 3Folge 9vom 01.07.2026
Endspurt

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The Rookie

Folge 9: Endspurt

42 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Ein Neugeborenes wird aus dem Krankenhaus entführt. Eine fieberhafte Verfolgung quer durch die Stadt beginnt, die die Cops an ihre emotionalen Grenzen bringt. Gleichzeitig ist es für Lucy Chen der letzte Tag als Rookie an der Seite von Tim Bradford. Mit einer raffinierten List will sie ihm beweisen, dass sie das Zeug zur Undercover-Ermittlerin hat und ihm mehr als gewachsen ist.

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