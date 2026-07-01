The Rookie
Folge 9: Endspurt
42 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Ein Neugeborenes wird aus dem Krankenhaus entführt. Eine fieberhafte Verfolgung quer durch die Stadt beginnt, die die Cops an ihre emotionalen Grenzen bringt. Gleichzeitig ist es für Lucy Chen der letzte Tag als Rookie an der Seite von Tim Bradford. Mit einer raffinierten List will sie ihm beweisen, dass sie das Zeug zur Undercover-Ermittlerin hat und ihm mehr als gewachsen ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-4: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen