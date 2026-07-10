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The Rookie

Fünf Minuten

ATVStaffel 4Folge 2vom 10.07.2026
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The Rookie

Folge 2: Fünf Minuten

42 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Ein neuer Rookie mit düsterer Vergangenheit sorgt für Unruhe im Revier: Aaron Thorsen, einst des Mordes angeklagt, tritt seinen Dienst an. Unter der gnadenlosen Aufsicht von Detective Harper muss er beweisen, dass er mehr ist als sein berüchtigter Ruf. Gleichzeitig nutzt die brillante Meisterdiebin Claire Ivey das Chaos in L.A. für einen spektakulären Coup. Für das Team beginnt ein nervenaufreibender Einsatz an zwei Fronten, bei dem jeder einzelne Schritt zählt.

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