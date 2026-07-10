The Rookie
Folge 2: Fünf Minuten
42 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Ein neuer Rookie mit düsterer Vergangenheit sorgt für Unruhe im Revier: Aaron Thorsen, einst des Mordes angeklagt, tritt seinen Dienst an. Unter der gnadenlosen Aufsicht von Detective Harper muss er beweisen, dass er mehr ist als sein berüchtigter Ruf. Gleichzeitig nutzt die brillante Meisterdiebin Claire Ivey das Chaos in L.A. für einen spektakulären Coup. Für das Team beginnt ein nervenaufreibender Einsatz an zwei Fronten, bei dem jeder einzelne Schritt zählt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen