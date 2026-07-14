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The Rookie

Feuer und Flamme

ATVStaffel 4Folge 4vom 14.07.2026
Feuer und Flamme

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The Rookie

Folge 4: Feuer und Flamme

42 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

Mitten in L.A. stolpert Officer Nolan über ein russisches Safehouse und gerät zwischen die Fronten verfeindeter Spione, bei denen es um einen tödlichen Rachefeldzug geht. Unterdessen nimmt Detective Harper die Fährte des Serienkillers auf, der seine Opfer gezielt anfährt, um sie danach bei lebendigem Leib zu verbrennen. Doch bei ihren Ermittlungen gerät sie selbst ins Visier des Mörders und entkommt nur knapp einem feurigen Inferno.

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