The Rookie
Folge 4: Feuer und Flamme
42 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Mitten in L.A. stolpert Officer Nolan über ein russisches Safehouse und gerät zwischen die Fronten verfeindeter Spione, bei denen es um einen tödlichen Rachefeldzug geht. Unterdessen nimmt Detective Harper die Fährte des Serienkillers auf, der seine Opfer gezielt anfährt, um sie danach bei lebendigem Leib zu verbrennen. Doch bei ihren Ermittlungen gerät sie selbst ins Visier des Mörders und entkommt nur knapp einem feurigen Inferno.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen