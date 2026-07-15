The Rookie
Folge 5: Anything Can Happen
42 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Halloween in L.A. eskaliert, als eine neue Designerdroge Konsumenten in aggressive, unberechenbare Bestien verwandelt. Während das LAPD fieberhaft nach dem Ursprung der gefährlichen Substanz sucht, entdeckt eine der Polizistinnen, dass sich in den Wänden ihres Apartmenthauses ein unheimlicher Stalker verborgen hält, der seine ahnungslosen Opfer aus dem Dunkeln beobachtet.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen