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The Rookie

Anything Can Happen

ATVStaffel 4Folge 5vom 15.07.2026
Anything Can Happen

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The Rookie

Folge 5: Anything Can Happen

42 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Halloween in L.A. eskaliert, als eine neue Designerdroge Konsumenten in aggressive, unberechenbare Bestien verwandelt. Während das LAPD fieberhaft nach dem Ursprung der gefährlichen Substanz sucht, entdeckt eine der Polizistinnen, dass sich in den Wänden ihres Apartmenthauses ein unheimlicher Stalker verborgen hält, der seine ahnungslosen Opfer aus dem Dunkeln beobachtet.

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