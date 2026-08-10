The Rookie
Folge 1: Der Prozess
41 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Der Serienkillerin Rosalind Dyer soll der Prozess gemacht werden. Im Gerichtsgebäude angekommen, wartet ihre Anwältin auf sie - allerdings nicht, um sie vor Gericht zu vertreten. Nolan erhält indes eine besondere Ehrung: Der Chief übergibt ihm das sogenannte "Goldene Ticket", mit dem ihm alle Entwicklungsmöglichkeiten im Polizeiberuf offenstehen. Lucy und Tim bereiten sich derweil auf ihren Undercover-Einsatz vor, was bei beiden ein enormes Gefühlschaos verursacht.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen