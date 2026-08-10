Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Rookie

Der Prozess

ATVStaffel 5Folge 1vom 10.08.2026
Der Prozess

Der ProzessJetzt kostenlos streamen

The Rookie

Folge 1: Der Prozess

41 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Der Serienkillerin Rosalind Dyer soll der Prozess gemacht werden. Im Gerichtsgebäude angekommen, wartet ihre Anwältin auf sie - allerdings nicht, um sie vor Gericht zu vertreten. Nolan erhält indes eine besondere Ehrung: Der Chief übergibt ihm das sogenannte "Goldene Ticket", mit dem ihm alle Entwicklungsmöglichkeiten im Polizeiberuf offenstehen. Lucy und Tim bereiten sich derweil auf ihren Undercover-Einsatz vor, was bei beiden ein enormes Gefühlschaos verursacht.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Rookie
ATV
The Rookie

The Rookie

Alle 2 Staffeln und Folgen