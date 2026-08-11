The Rookie
Folge 2: Neue Wege
42 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Rosalind Dyer befindet sich noch immer auf der Flucht. Sie hinterlässt auf ihrem Weg eine blutige Spur und jede Menge Opfer, nur Chris überlebt ihren Angriff knapp. Lucy fühlt sich für ihn verantwortlich und überlegt sogar, ein verlockendes Angebot von der Undercover-Academy in Sacramento abzulehnen. Nolan nutzt zeitgleich sein "Goldenes Ticket", um Ausbilder bei der Polizei zu werden. Grey schickt ihn mit dem Rookie Thorsen auf die Straße, solange Harper im Mutterschutz ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen