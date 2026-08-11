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The Rookie

Neue Wege

ATVStaffel 5Folge 2vom 11.08.2026
Neue Wege

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The Rookie

Folge 2: Neue Wege

42 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Rosalind Dyer befindet sich noch immer auf der Flucht. Sie hinterlässt auf ihrem Weg eine blutige Spur und jede Menge Opfer, nur Chris überlebt ihren Angriff knapp. Lucy fühlt sich für ihn verantwortlich und überlegt sogar, ein verlockendes Angebot von der Undercover-Academy in Sacramento abzulehnen. Nolan nutzt zeitgleich sein "Goldenes Ticket", um Ausbilder bei der Polizei zu werden. Grey schickt ihn mit dem Rookie Thorsen auf die Straße, solange Harper im Mutterschutz ist.

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