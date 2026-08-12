The Rookie
Folge 3: Die Jäger
42 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 16
Chris schließt sich einer Online-Gruppe an, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Mörderin Rosalind Dyer aufzuspüren. Er bittet Lucy darum, sich deren Erkenntnisse anzuschauen. Nolan wird indes sein erster Rookie zugeteilt: Celina Juarez. Beide gehen völlig unterschiedlich an die Polizeiarbeit heran und müssen sich erst einmal aneinander gewöhnen. Tim hilft seinem Rookie Thorsen derweil bei einem privaten Problem.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen