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The Rookie

Die Jäger

ATVStaffel 5Folge 3vom 12.08.2026
Die Jäger

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The Rookie

Folge 3: Die Jäger

42 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 16

Chris schließt sich einer Online-Gruppe an, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Mörderin Rosalind Dyer aufzuspüren. Er bittet Lucy darum, sich deren Erkenntnisse anzuschauen. Nolan wird indes sein erster Rookie zugeteilt: Celina Juarez. Beide gehen völlig unterschiedlich an die Polizeiarbeit heran und müssen sich erst einmal aneinander gewöhnen. Tim hilft seinem Rookie Thorsen derweil bei einem privaten Problem.

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