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The Rookie

Die Henkersmahlzeit

ATVStaffel 5Folge 4vom 13.08.2026
Die Henkersmahlzeit

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The Rookie

Folge 4: Die Henkersmahlzeit

42 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16

Bailey und ihre Kollegen von der Feuerwehr werden zu einem medizinischen Notfall in ein leerstehendes Haus gelockt. Schnell stellt sich heraus, dass Rosalind Dyer dahintersteckt. Die Schwerverbrecherin scheint an alles gedacht zu haben. Jede Aktion der Polizei zieht eine Reaktion Rosalinds nach sich, die Bailey bald das Leben kosten könnte. Nolan sieht sich gezwungen, einen Deal mit der Mörderin einzugehen.

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