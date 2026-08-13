The Rookie
Folge 4: Die Henkersmahlzeit
42 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16
Bailey und ihre Kollegen von der Feuerwehr werden zu einem medizinischen Notfall in ein leerstehendes Haus gelockt. Schnell stellt sich heraus, dass Rosalind Dyer dahintersteckt. Die Schwerverbrecherin scheint an alles gedacht zu haben. Jede Aktion der Polizei zieht eine Reaktion Rosalinds nach sich, die Bailey bald das Leben kosten könnte. Nolan sieht sich gezwungen, einen Deal mit der Mörderin einzugehen.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen