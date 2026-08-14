The Rookie
Folge 5: Der Flüchtige
42 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Angelas Mutter wird überfallen und niedergeschlagen. Der Täter hinterlässt eine Nachricht für einen ihrer Söhne. Tim muss derweil ins Krankenhaus gebracht werden, weil er starke Rückenschmerzen hat. Lange bleibt er dort aber nicht allein: Grey wird wegen einer Lebensmittelvergiftung behandelt. Und auch Nolan erscheint in der Klinik - allerdings nicht als Patient: Er sucht einen Verletzten, der einen Sanitäter angegriffen hat und nun flüchtig ist.
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The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen