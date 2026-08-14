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The Rookie

Der Flüchtige

ATVStaffel 5Folge 5vom 14.08.2026
Der Flüchtige

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The Rookie

Folge 5: Der Flüchtige

42 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Angelas Mutter wird überfallen und niedergeschlagen. Der Täter hinterlässt eine Nachricht für einen ihrer Söhne. Tim muss derweil ins Krankenhaus gebracht werden, weil er starke Rückenschmerzen hat. Lange bleibt er dort aber nicht allein: Grey wird wegen einer Lebensmittelvergiftung behandelt. Und auch Nolan erscheint in der Klinik - allerdings nicht als Patient: Er sucht einen Verletzten, der einen Sanitäter angegriffen hat und nun flüchtig ist.

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