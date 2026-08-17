The Rookie
Folge 6: Alte Wunden
42 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Wesley wird zum Fall Elijah Stone befragt und trifft dabei auf eine alte Bekannte: Monica - sie vertritt Elijah. Die beiden Anwälte waren einst ein Paar, was die Situation nicht einfacher macht. Tim verheimlich Lucy derweil, dass sich Ashley von ihm getrennt hat. Nur Thorsen erfährt zufällig vom Ende der Beziehung. Celina kämpft unterdessen mit Schlaflosigkeit, was Auswirkungen auf ihren Job hat und damit ihrem Ausbilder Nolan nicht verborgen bleibt.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen