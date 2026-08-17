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The Rookie

Alte Wunden

ATVStaffel 5Folge 6vom 17.08.2026
Alte Wunden

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The Rookie

Folge 6: Alte Wunden

42 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Wesley wird zum Fall Elijah Stone befragt und trifft dabei auf eine alte Bekannte: Monica - sie vertritt Elijah. Die beiden Anwälte waren einst ein Paar, was die Situation nicht einfacher macht. Tim verheimlich Lucy derweil, dass sich Ashley von ihm getrennt hat. Nur Thorsen erfährt zufällig vom Ende der Beziehung. Celina kämpft unterdessen mit Schlaflosigkeit, was Auswirkungen auf ihren Job hat und damit ihrem Ausbilder Nolan nicht verborgen bleibt.

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