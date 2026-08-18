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The Rookie

Kreuzfeuer

ATVStaffel 5Folge 7vom 18.08.2026
Kreuzfeuer

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The Rookie

Folge 7: Kreuzfeuer

42 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Eine neue Gang macht die Stadt unsicher. Harper und Lopez verfolgen die Taten der Mädchen besorgt, während einige männliche Kollegen die Bande nicht ernst nehmen. Lucy schleust sich in die Gruppe ein, um undercover zu ermitteln. Elijah Stone strebt derweil mit Monicas Hilfe eine Klage gegen das LAPD an. Er verlangt eine öffentliche Entschuldigung von Wesley.

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