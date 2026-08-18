The Rookie
Folge 7: Kreuzfeuer
42 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Eine neue Gang macht die Stadt unsicher. Harper und Lopez verfolgen die Taten der Mädchen besorgt, während einige männliche Kollegen die Bande nicht ernst nehmen. Lucy schleust sich in die Gruppe ein, um undercover zu ermitteln. Elijah Stone strebt derweil mit Monicas Hilfe eine Klage gegen das LAPD an. Er verlangt eine öffentliche Entschuldigung von Wesley.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen