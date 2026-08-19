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The Rookie

Das Halsband

ATVStaffel 5Folge 8vom 19.08.2026
Das Halsband

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The Rookie

Folge 8: Das Halsband

41 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Während Nolan seinen Rookie vor die Tür setzt, bittet Chris seine Freundin Lucy, mit ihm in ein gemeinsames Haus zu ziehen. Als sie zusammen auf Streife gehen, erfährt auch Tim von den Umzugsplänen. Nolan und Juarez verfolgen eine Autofahrerin, die ein Sprengstoffhalsband trägt. Gerade als eine Spezialeinheit übernehmen will, explodiert die Bombe. Die Suche nach dem Täter gestaltet sich für die Polizisten schwierig - besonders weil nach kurzer Zeit ein weiteres Opfer auftaucht.

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