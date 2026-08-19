The Rookie
Folge 8: Das Halsband
41 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Während Nolan seinen Rookie vor die Tür setzt, bittet Chris seine Freundin Lucy, mit ihm in ein gemeinsames Haus zu ziehen. Als sie zusammen auf Streife gehen, erfährt auch Tim von den Umzugsplänen. Nolan und Juarez verfolgen eine Autofahrerin, die ein Sprengstoffhalsband trägt. Gerade als eine Spezialeinheit übernehmen will, explodiert die Bombe. Die Suche nach dem Täter gestaltet sich für die Polizisten schwierig - besonders weil nach kurzer Zeit ein weiteres Opfer auftaucht.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen