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The Rookie

Rückschlag

ATVStaffel 5Folge 9vom 20.08.2026
Rückschlag

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The Rookie

Folge 9: Rückschlag

42 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Während Grey abwesend ist, übernimmt Tim seine Vertretung beim LAPD. Juarez schnappt im Dienst einen Verdächtigen, der sich bei der Verfolgungsjagd verletzt. Und damit nicht genug: Im Polizeipräsidium löst der Mann eine Massenschlägerei aus. Grey ist indes auf der Suche nach seiner Tochter Dominique. Sie studiert in New York und wollte ihre Eltern vor deren Hotel treffen. Als Dominique nicht auftaucht, geht Grey vom Schlimmsten aus.

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