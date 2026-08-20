The Rookie
Folge 9: Rückschlag
42 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Während Grey abwesend ist, übernimmt Tim seine Vertretung beim LAPD. Juarez schnappt im Dienst einen Verdächtigen, der sich bei der Verfolgungsjagd verletzt. Und damit nicht genug: Im Polizeipräsidium löst der Mann eine Massenschlägerei aus. Grey ist indes auf der Suche nach seiner Tochter Dominique. Sie studiert in New York und wollte ihre Eltern vor deren Hotel treffen. Als Dominique nicht auftaucht, geht Grey vom Schlimmsten aus.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
The Rookie
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-5: LionsGate International (UK) Limited
Enthält Produktplatzierungen