Folge 1: The Sound of Music - Die wahre Geschichte
Jedes Jahr reisen Hunderttausende Touristen nach Salzburg, um die Schauplätze der Familie Trapp und des Films "The Sound of Music" zu entdecken. Die Hollywood-Produktion hat das internationale Bild Österreichs nachhaltig geprägt und Filmgeschichte geschrieben. Der 1965 erschienene Streifen zählt zu den erfolgreichsten Musicalverfilmungen aller Zeiten und stellte in 29 Ländern Einspielrekorde auf. Unter der Regie des US-amerikanischen Regisseurs Robert Wise entstand der Film mit Julie Andrews und Christopher Plummer in den Hauptrollen und wurde mit fünf Oscars ausgezeichnet. Grundlage des Films ist die wahre Geschichte der Salzburger Familie von Trapp, die 1938 Österreich verließ und in den USA eine neue Heimat fand. In Österreich selbst hingegen wurde der Film schon nach kurzer Zeit aus den Kinos genommen und ist bis heute vergleichsweise wenig bekannt. Bildquelle: ORF/ORF-Salzburg/Elisabeth Trapp
