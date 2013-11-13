Ein Festtags-Löffel für Roland TrettlJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 4: Ein Festtags-Löffel für Roland Trettl
99 Min.Folge vom 13.11.2013Ab 12
Weihnachten rückt immer näher, und so lautet das Koch-Motto der aktuellen Runde "Feste feiern". Die verbliebenen zehn Kandidaten müssen gaumenschmeichelnde Festtags-Schmäuse auf ihre Verkostungslöffel zaubern, um weiterzukommen. In der Team-Challenge entscheidet diesmal Sternekoch Roland Trettl als Gastjuror, welche Speisen für festliche Stimmung sorgen und welche Gerichte ein Feiertagskiller sind.
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen