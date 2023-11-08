Zurück in die Schule mit Cornelia PolettoJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 3: Zurück in die Schule mit Cornelia Poletto
133 Min.Folge vom 08.11.2023Ab 6
Gastjurorin Cornelia Poletto schickt die Teams "zurück in die Schule". Premiere bei "The Taste": Die Coaches selbst kochen sich für ihre Teams durch die Schulzeit und kreieren Genuss-Löffel zu den Fächern "Geschichte", "Chemie", "Mathematik" und "Kunst". Fürs Solokochen bringt Poletto italienische Köstlichkeiten mit. Im Entscheidungskochen heißt die Aufgabe "Wunschtag in der Schulkantine".
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen