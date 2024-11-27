Sauer macht lustig: Kochen mit SäureJetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 6: Sauer macht lustig: Kochen mit Säure
135 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 6
Jung, sympathisch, unkonventionell - Alina Meissner-Bebrout kocht mit ihrem Team im Restaurant "Bebraud" in Ulm in einer ehemaligen Metzgerei. Vom Guide Michelin wurde sie mit dem Young Chef Award 2023 ausgezeichnet, 2024 folgte der erste Stern. Als Gastjurorin bei "The Taste" stellt sie die Herren Coaches und deren Teams vor eine schöne Herausforderung: Sie wünscht sich ein perfektes Säurespiel auf dem Löffel aus den Produktgruppen Wein, Zitrusfrüchte, Essige und Milchprodukte.
